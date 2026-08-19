Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Taranto'da boy gösterecek kadın milliler kadrosu açıklandı

2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Taranto kadrosu açıklandı; grup maçlarında Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Taranto'da boy gösterecek kadın milliler kadrosu açıklandı

Taranto'da boy gösterecek kadın milliler kadrosu açıklandı

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu. Organizasyon, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Kadro detayları:

Milli takım B Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ile Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur

Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir

Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz

Grup ve maç programı:

20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya

24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye - Cezayir

26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye - Kosova

27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Yunanistan

Milli takımın kadro yapısı ve maç programı, turnuva öncesi hazırlık sürecinde izleyecekleri yol haritası açısından belirleyici olacak. Taranto'da yapılacak maçlar, takımın grup aşamasındaki performansını doğrudan etkileyecek.

2026 AKDENİZ OYUNLARI&#039;NDA MÜCADELE EDECEK A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI&#039;NIN KADROSU BELLİ OLDU.

2026 AKDENİZ OYUNLARI'NDA MÜCADELE EDECEK A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi