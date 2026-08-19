Taranto'da boy gösterecek kadın milliler kadrosu açıklandı
Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu. Organizasyon, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Kadro detayları:
Milli takım B Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ile Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur
Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir
Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt
Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz
Grup ve maç programı:
20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya
24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye - Cezayir
26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye - Kosova
27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Yunanistan
Milli takımın kadro yapısı ve maç programı, turnuva öncesi hazırlık sürecinde izleyecekleri yol haritası açısından belirleyici olacak. Taranto'da yapılacak maçlar, takımın grup aşamasındaki performansını doğrudan etkileyecek.
2026 AKDENİZ OYUNLARI'NDA MÜCADELE EDECEK A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU BELLİ OLDU.
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