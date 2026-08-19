Taranto'da boy gösterecek kadın milliler kadrosu açıklandı

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu. Organizasyon, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Kadro detayları:

Milli takım B Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ile Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur

Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir

Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz

Grup ve maç programı:

20 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya

24 Ağustos Pazartesi

15.00 Türkiye - Cezayir

26 Ağustos Çarşamba

15.00 Türkiye - Kosova

27 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Yunanistan

Milli takımın kadro yapısı ve maç programı, turnuva öncesi hazırlık sürecinde izleyecekleri yol haritası açısından belirleyici olacak. Taranto'da yapılacak maçlar, takımın grup aşamasındaki performansını doğrudan etkileyecek.

2026 AKDENİZ OYUNLARI'NDA MÜCADELE EDECEK A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU BELLİ OLDU.