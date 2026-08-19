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Mali önceliklerle yeni sezon: Sivasspor borçları azaltıp bütçeye göre transfer yapıyor

Burak Özçoban, sponsorluk gelirleriyle büyük bölümü kapattıklarını, bütçeye göre transfer yapıp kulübü mali açıdan güçlendireceklerini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mali önceliklerle yeni sezon: Sivasspor borçları azaltıp bütçeye göre transfer yapıyor

Başkanın önceliği mali denge:

4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, yeni sezon öncesi kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özçoban, geçmiş dönem borçlarının önemli bölümünün kapatıldığını ve transfer politikasının bütçeye göre şekillendiğini belirtti.

Göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından yaklaşık 100 milyon lira gelir elde edildiğini ifade eden Özçoban, bu kaynağın geçmişten gelen borçların büyük bölümünün kapatılmasında kullanıldığını söyledi. Yönetim ve sponsorlara teşekkür ederek, sürece yayılan ödemelerle alacakların kapatıldığını aktardı. Transferlerde de belirli harcamalar yapıldığını, kalan hamleler tamamlandığında transfer döneminin kapatılacağını vurguladı.

Kombine satışları ve taraftar beklentisi:

Başkan Özçoban, kombine satışlarına ilişkin olarak da hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. 'Sivasspor gibi bir camianın 350 tane kombine satıyor olması çok üzücü bir durum' diyerek taraftar sayısının artmasını umut etti ve kulübün yanında olunması çağrısında bulundu.

Altyapı ve sürdürülebilir yönetim:

Özçoban, yönetimin bütçeyi koruyarak hareket ettiğini, 'Hayal üretmiyoruz. Bir günde 15 tane transfer açıklamıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz' sözleriyle özetledi. Hedeflerin yüksek olduğunu; şampiyonluk ve play-off hedefiyle yola devam edeceklerini, ancak geçen mayıs ayında yaşanan finansal sıkıntıların tekrarını istemediklerini kaydetti.

Ana hedefimiz borcu tamamen dengeli hale getirip kulübü daha kolay yönetilebilir bir konuma getirmek olduğunu söyleyen Özçoban, kulübün kimseye muhtaç olmayacağı bir yapıya dönüştürülmesinin öncelikleri olduğunu belirtti. Altyapının sistemli olduğunu, hocalar ve genç oyuncuların kalitesinin kiralama taleplerinden görüldüğünü, uygun oyuncuların gelişimleri için kiraya verildiğini ekledi.

SİVASSPOR KULÜP BAŞKANI BURAK ÖZÇOBAN, YENİ SEZON PLANLAMASINDA MALİ DENGELERİN KORUNMASININ...

SİVASSPOR KULÜP BAŞKANI BURAK ÖZÇOBAN, YENİ SEZON PLANLAMASINDA MALİ DENGELERİN KORUNMASININ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "KULÜBÜ BİR DAHA BÖYLE BİR DURUMA DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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