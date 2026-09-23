İnebolu'da rüzgârın etkilediği yangın dört evi kül etti

Olayın ayrıntıları

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana gelen ev yangını kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre yangın, bir evde başlayıp rüzgârın da etkisiyle üç komşu eve daha sıçradı ve toplam dört ev alevlere teslim oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yetkililer, ihbarın ardından köye çok sayıda müdahale biriminin sevk edildiğini aktardı.

Müdahalede zorluklar

Yangına yapılan müdahaleyi zorlaştıran en önemli etken, bölgedeki güçlü rüzgâr oldu. Rüzgâr alevlerin hızla yayılmasına neden olurken, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Bölgede görev yapan itfaiye ve orman ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor; yer yer soğutma ve güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Ekiplerin çalışması ve riskler

Köye sevk edilen çok sayıda birim, önceliği yaşam güvenliğine ve yangının daha fazla yapıya sıçramasını engellemeye verdi. Şu an için yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor ve bölgedeki rüzgâr koşullarının kontrolü çalışmaları etkilediği vurgulanıyor.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın kapsamına dair resmi açıklama bekleniyor; ekiplerin önünde söndürme ve soğutma çalışmaları yerel şartlara göre devam ediyor.

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu