Uzmandan uyarı: çınlama işitme kaybı veya nabız hissiyle birlikteyse ihmal etmeyin

kulak çınlaması tek başına hastalık değildir:

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Akduman, toplumda sık görülen kulak çınlamasının tek başına bir hastalık değil, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir belirti olduğunu belirtti. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yakınmalar arasında yer alan çınlamanın her zaman korkulacak bir durum olmadığını, birçok vakada kısa süreli ve kendiliğinden geçen şikayetler görülebileceğini aktardı.

Akduman, çınlamanın arkasında farklı etkenlerin olabileceğini ifade ederek işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, kulakla ilgili bazı hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar ve birtakım sistemik hastalıkların çınlamaya yol açabileceğini söyledi.

hangi bulgular ciddiye alınmalı:

Uzman, tüm çınlamaların aynı risk taşımadığını vurgularken özellikle sürekli, tek taraflı veya giderek artan çınlamaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca çınlamaya işitme kaybı ya da baş dönmesi gibi başka belirtilerin eşlik etmesi durumunda Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmasının önemine dikkat çekti.

nabızla senkron hissedilen çınlama ve ani işitme kaybı:

Akduman, çınlamanın nasıl algılandığının tanıda yol gösterici olduğunu söyleyerek özellikle kişinin çınlamayı kalp atışıyla aynı ritimde, ritmik şekilde hissetmesinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çınlamaya eşlik eden ani gelişen işitme kaybının ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bu durumda hastaların beklememesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akduman, böyle bir durumda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Uzman, internetten önerilen ilaç veya ürünlerin doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğini; öncelikle çınlamaya neden olan durumun ortaya konulmasının önem taşıdığını söyledi.

korunma ve günlük önlemler:

Kulak sağlığını korumak için yüksek sese uzun süre maruz kalmaktan kaçınmanın ve gürültülü ortamlarda gerekli önlemleri almanın önemli olduğunu belirten Akduman, kişisel korunma tedbirlerinin çınlama ve işitme sorunlarının önlenmesinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Son söz olarak Prof. Dr. Davut Akduman, "Her çınlama korkulacak bir durum değildir. Ancak sürekli, tek taraflı, nabızla senkron olan veya işitme kaybı gibi başka belirtilerin eşlik ettiği çınlamalar ihmal edilmemelidir" uyarısını yineledi.

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ’NDEN PROF. DR. DAVUT AKDUMAN