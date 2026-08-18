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Müdahaleyi hızlandıracak Madra Dağları helikopter yangın havuzu hizmete girdi

Burhaniye Kırtık Mahallesi'nde Madra Dağları eteklerine yeni bir helikopter yangın havuzu açıldı; Balıkesir'deki havuz sayısı 115'e, toplam tesis 167'ye ulaştı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Müdahaleyi hızlandıracak Madra Dağları helikopter yangın havuzu hizmete girdi

Madra Dağları eteklerinde yeni havuz:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Burhaniye Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Kırtık Mahallesi ormanlık alanında yeni bir helikopter yangın havuzu hizmete alındı.

Tesisin konumu ve su temini:

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tesis edilen havuzun, orman içerisindeki iki farklı kaynaktan su alımına başladığı bildirildi. Yeni havuz, helikopterlerin ve yer araçlarının su teminini kolaylaştıracak şekilde konumlandırıldı.

Bölgedeki kapasite ve 2026 programı:

2026 yılı programı kapsamında tamamlanan yatırım ile birlikte Balıkesir genelindeki helikopter yangın havuzu sayısı 115 seviyesine ulaştı. Ayrıca il sınırları içinde bulunan 129 gölet ve barajın yangınla mücadelede aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü daha önce 114 helikopter yangın havuzu ile 52 arazöz yangın havuzu ve deposunu hizmete almış; yeni tesisle birlikte toplam havuz sayısının 167'ye yükseldiği açıklandı.

Müdahale süresine etkisi:

Yetkililer, yeni havuzun helikopter ve arazözlerin en yakın noktadan su temin edebilmesini sağlayacağını ve bunun olası orman yangınlarına karşı daha hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacağını belirtti.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA...

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA YENİ BİR HELİKOPTER YANGIN HAVUZU HİZMETE ALINDI. BURHANİYE’NİN KIRTIK MAHALLESİ ORMANLIK ALANINDA OLUŞTURULAN HAVUZUN SU ALIMINA BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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