Bakan Yaşar Güler: TEKNOFEST kuşağının azmi ülkenin teknoloji ve deniz vizyonunu güçlendiriyor

Bakan Yaşar Güler'den TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 açılışında mesaj

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kocaeli Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 açılışında gençliğin ortaya koyduğu enerji ve kararlılığın ülkenin geleceğine dair inancı artırdığını söyledi. Güler, etkinliğin gençlere yeni ufuklar açmasını ve Türkiye'nin denizcilik ile teknolojideki vizyonunu ileri taşımaya katkı sunmasını diledi.

milli teknoloji hamlesinin denizlere yansıması:

Bakan Güler, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'ni denizlere taşıyan önemli bir platform olduğunu belirterek programın Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde, Gölcük Tersane Komutanlığımızda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Savunma sanayiindeki dönüşümün Deniz Kuvvetleri'ne de yansıdığını, donanım, personel ve teknolojik kabiliyetlerin ülkenin hak ve menfaatlerini korumadaki rolünü güçlendirdiğini vurguladı.

Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedeflerinin, Deniz Kuvvetleri dahil tüm kuvvetlerin imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda yerlileşme, ihtiyaçların doğru tespiti ve kaynakların etkin kullanımı gerektiğinin altını çizdi.

gençlerin üretme kültürü ve yarışmaların önemi:

Bakan, TEKNOFEST'in bilim ve teknolojiyi toplumun geniş kesimleriyle buluşturduğunu, üretme kültürünü yaygınlaştırdığını ve böylece insan kaynağını yetiştiren bir platform haline geldiğini kaydetti. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına başvuran 1 milyon 600 bin yarışmacının sayısını bu etkinliğin etkisine örnek olarak gösterdi.

Güler, merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçak dokunsun' hayalinin bugün yüzbinlerce gencin bilim, mühendislik ve üretme heyecanıyla buluştuğu bir harekete dönüştüğünü ifade etti. Ayrıca etkinlikte gençlerin TCG Anadolu'dan denizaltılara, insansız sistemlere kadar donanmanın seçkin platformlarıyla tanışmasının önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. İnsansız Sualtı Sistemleri, Sualtı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında ortaya çıkacak fikirlerin geleceğin deniz teknolojilerine katkı vereceğine inandığını belirtti.

bakanın gençlere tavsiyeleri ve destek mesajı:

Güler, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüvenin gurur verici olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancın güçlendiğini söyledi. 'Bizlere düşen görev, siz genç kardeşlerimizin sahip olduğu büyük potansiyeli desteklemek, hayallerinize ulaşabileceğiniz imkanları oluşturmak, fikirlerinizi projeye, projelerinizi de ülkemize değer katacak teknolojilere dönüştürebileceğiniz güçlü ekosistemi inşa etmektir.' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı olarak siz gençlerimizin ürettiği projelere güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Güler, gençlerin araştıran, tasarlayan, üreten ve özgün projelere öncülük eden bireyler olarak yetişmesinin güçlü ve bağımsız Türkiye hedefinin teminatı olacağını belirtti. Ayrıca takım çalışması, iş birliği, sabır ve disiplinin başarı için vazgeçilemez meziyetler olduğuna dikkat çekti ve 'taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir' sözünü hatırlattı.

Bakan Yaşar Güler: "TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırıyor"