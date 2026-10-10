İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

Bingöl-Muş karayolu Çavuşlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yola çıkan ineğe çarpan otomobilde biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından hepsi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın gelişimi

Edinilen bilgilere göre aracın yola çıkan ineğe çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İnceleme ve güvenlik çalışmaları

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve olay yeri incelemesi başlatıldı. Yetkililer, trafik güvenliği ve benzeri olayların önlenmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

BİNGÖL’DE İNEĞE ÇARPAN ARAÇTA 4 KİŞİ YARALANDI, 2’SİNİN DURUMU AĞIR