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İnsani yardımın onurunu savunmak: RTÜK başkanı Mehmet Daniş'in 19 Ağustos mesajı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, 19 Ağustos'ta Türkiye'nin insani yardım liderliğini ve Gazze için 5 kıtada yükselen ortak çağrıyı desteklediğini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İnsani yardımın onurunu savunmak: RTÜK başkanı Mehmet Daniş'in 19 Ağustos mesajı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in 19 Ağustos mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımın sadece maddi destekten öte bir onur meselesi olduğunu vurguladı.

Daniş'in vurguladıkları:

Paylaşımında 'Bir yarayı sarmak, yalnızca yardım etmek değil; insanlığın onurunu savunmaktır.' ifadesini kullanan Daniş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle Türkiye'nin mazlumlara umut ulaştıran ve küresel insani yardım seferberliğine öncülük eden ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası dayanışma ve Gazze çağrısı:

Daniş, bugün bu vicdanın Gazze'de insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması için 5 kıtada, 17'den fazla ülkede 'insanlığın sesi' olarak yükseleceğini kaydetti ve Filistinli kardeşlerin yalnız olmadığını haykıran bu ortak çağrıya yürekten destek verdiğini ifade etti.

Mesajında ayrıca 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyan tüm yardım çalışanlarını ve gönüllülerini saygıyla selamlayan Daniş, görevleri başında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını dile getirdi.

RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ, 19 AĞUSTOS DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN...

RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ, 19 AĞUSTOS DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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