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edirne’de kuşaklararası dayanışma yürüyüşü

Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Millet Bahçesi'nde düzenlenen yürüyüşte yaşlılar, gençler ve protokol 'kuşaklararası dayanışma' mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

edirne’de kuşaklararası dayanışma yürüyüşü

Edirne'de kuşaklararası farkındalık yürüyüşü

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Millet Bahçesi'nde bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ilde eş zamanlı yapılacağı duyurulan programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Yürüyüşün amacı, yaşlı bireylerin toplum içindeki yerine dikkat çekmek ve kuşaklararası dayanışmanın önemini vurgulamaktı.

Katılımcılar ve kortej:

Millet Bahçesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, kurum müdürleri, yaşlılar, gaziler ve öğrenciler ellerinde dövizler ve "Çınarlarımızın gölgesinde geleceğe güvenle" yazılı pankartla yürüdü. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı ve Şevket Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Sağlık Müdürü M. İshak Yıldırım ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan katıldı.

Kuşaklararası etkileşim ve mesajlar:

Etkinlikte, yaşlıların sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimin genç nesillere aktarılmasının önemi öne çıkarıldı. Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızla birlikte büyüklerimizin hatırlarını ve gönüllerini aldık. Birkaç nesil bir aradaydık. Herkes birbirinden bir şey öğrendi, tecrübesini aktardı. Tüm büyüklerimizin gününü kutluyorum ve ellerinden öpüyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da bakanlığın talebi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yürüyüşlerin yapıldığını hatırlatarak, "Yaşlılarımız, gençlerimiz, kurum idarecileri, valilerimiz, büyüklerimiz hep beraber yürüdük. Kuşaklararası buluşma oldu. Tüm yaşlılarımızın gününü kutluyor ve ellerinden öpüyoruz" dedi.

Yürüyüşün ardından katılımcılar bir arada pasta keserek programı sonlandırdı. Etkinlik, farklı kuşakların bir araya gelerek karşılıklı saygı ve deneyim paylaşımını sembolize etti.

Edirne&#039;de tecrübe ve gençlik aynı etkinlikte buluştu

Edirne'de tecrübe ve gençlik aynı etkinlikte buluştu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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