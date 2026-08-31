İş yerindeki alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle komşu evlere ulaşmadan söndürüldü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde plastik malzemelerin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği iş yerine sevk edilen ekipler, olay yerinde yoğun duman ve alevlerle karşılaştı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Ekipler, yangına müdahalede hızlı ve koordineli davranarak alevlerin çevredeki konutlara ulaşmasını engelledi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı soğutma çalışması yürütüldü ve olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler alındı.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda iş yerine zarar meydana geldi; yetkililer hasarın boyutunu belirlemek üzere inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili araştırma sürüyor.

HATAY’DA PLASTİK MALZEMELERİN SATILDIĞI İŞ YERİNDEN YÜKSELEN ALEVLER ÇEVREDE BULUNAN EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.