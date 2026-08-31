Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.963,69 -0,92%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

İş yerindeki alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle komşu evlere ulaşmadan söndürüldü

Barıştepe'de plastik ürünlerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İş yerindeki alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle komşu evlere ulaşmadan söndürüldü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde plastik malzemelerin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği iş yerine sevk edilen ekipler, olay yerinde yoğun duman ve alevlerle karşılaştı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Ekipler, yangına müdahalede hızlı ve koordineli davranarak alevlerin çevredeki konutlara ulaşmasını engelledi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı soğutma çalışması yürütüldü ve olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler alındı.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda iş yerine zarar meydana geldi; yetkililer hasarın boyutunu belirlemek üzere inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili araştırma sürüyor.

HATAY’DA PLASTİK MALZEMELERİN SATILDIĞI İŞ YERİNDEN YÜKSELEN ALEVLER ÇEVREDE BULUNAN EVLERE...

HATAY’DA PLASTİK MALZEMELERİN SATILDIĞI İŞ YERİNDEN YÜKSELEN ALEVLER ÇEVREDE BULUNAN EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcu...
images

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi
images

Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu
images

Şelale rampasında balata ısınması paniğe yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayraktar'dan yeni av sezonu için stok koruyan ve bereketli çağrı

Feribotun rotasına katılan yunuslar yolculara denizde kısa bir gösteri sundu

Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcuların görmezden gelindiğini sö...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST Mavi Vatan'da üçüncü oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı