Mersin'de bilim atölyeleri mahalleleri gezip çocukları keşfe davet etti

Mersin'in sokaklarında bilim heyecanı:

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı kapsamında yürüttüğü programla bilimi kent merkezinin dışına taşıdı. Merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocuklara ulaşmak amacıyla düzenlenen atölyeler, eğitici ve uygulamalı etkinliklerle ilgi gördü.

Çay Mahallesi'nde yoğun katılım ve uygulamalı deneyimler:

Merkezin son durağı Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi oldu. Etkinlikte çocuklar, teleskopla güneş gözleminden mikroskopla örnek incelemeye, 3 boyutlu kalem çalışmalarından origamiye kadar farklı disiplinlerde uygulamalarla buluştu. Katılımcılar hem astronomik gözlemler yapma hem de el becerilerini geliştirip kendi ürünlerini tasarlama fırsatı buldu.

Yaz tatili boyunca kentin değişik noktalarında düzenlenen atölyeler sayesinde merkez, yüzlerce çocuğa ulaştı. Etkinlikler, çocukların merak duygusunu canlı tutmayı ve bilime erişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Program yaklaşımı ve eğitmen değerlendirmesi:

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma, mahalle atölyelerinde 3 boyutlu kalem deneyimi, Minik Mucitler Atölyesi, güneş gözlemi ve el becerisi çalışmaları gibi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Saçma, etkinliklerle ilgili gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklar çok mutlular. Her yaşa uygun etkinliklerle burada olduğumuz için 7’den 70’e herkes yerini aldı. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte Güneş’i gözlemleyebiliyor. Mahalle atölyelerimizi yaz ayları boyunca düzenledik. ‘Gökyüzü Bizim’ ve ‘Bilim Her Yerde’ etkinliklerimiz ile ilçelere ve mahallelerimize ulaştık. Binlerce çocuğu bilimle buluşturduk"

Program, hem bilimsel merakı desteklemeyi hem de çocuklara uygulamalı öğrenme ortamları sunmayı hedefliyor. Mercan’ın mobil atölyeleri, erişim kısıtları olan bölgelerde yaşayan aileler için de bilime temas imkanı yaratıyor.

Mercan ekipleri, benzer etkinlikleri yaz ayları boyunca sürdürerek daha fazla mahalleye ulaşmayı planlıyor ve ilin farklı noktalarından gelen talebe göre program takvimini genişletiyor.

MERSİN’DE MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ’NİN MAHALLELERE TAŞIDIĞI BİLİM ATÖLYELERİNDE ÇOCUKLAR, TELESKOPLA GÜNEŞ GÖZLEMİNDEN MİKROSKOP İNCELEMESİNE, 3 BOYUTLU KALEM ÇALIŞMALARINDAN ORİGAMİYE KADAR FARKLI ETKİNLİKLERLE BULUŞTU.