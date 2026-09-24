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Viraj sonrası kaygan zeminde savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi

Konya Beyşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi; sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Viraj sonrası kaygan zeminde savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi

kaza anı ve müdahale:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak kontrolden çıkan bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BA 3951 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç Konya istikametine seyir halindeyken virajlı kesimi geçtikten sonra kaydı ve yön değiştirerek yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile yolcu B.G.S., yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki ekipler, kaza nedeniyle kapanan yolu güvenlik önlemleri alarak trafiğe açtı.

görüntüler ve yerel detaylar:

Kaza anı, aynı noktadaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde ilerleyen aracın aniden savrulduğu ve ardından şarampole devrildiği görülüyor. Kamera kayıtları, olayın dinamikleri hakkında ekiplerin soruşturmasına görsel kanıt sağlıyor.

önceki kaza ve soruşturma:

Yetkililer, aynı noktada iki gün önce de bir trafik kazası yaşandığını; o kazada bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise yaralandığını hatırlattı. Bu bağlamda bölgedeki yol ve altyapı koşulları ile meteorolojik etkiler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Emniyet güçleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı; sürücünün ifadeleri, araçta oluşan hasar ve kamera görüntüleri incelenerek kazanın kesin nedeni belirlenecek.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAYARAK KONTROLDEN ÇIKAN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAYARAK KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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