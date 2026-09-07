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İskenderun'da geri manevra yapan panelvanın çarptığı 71 yaşındaki kadının durumu kritik

Pirireis Mahallesi'nde geri manevra yapan panelvanın çarptığı 71 yaşındaki Emsal Y., İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da geri manevra yapan panelvanın çarptığı 71 yaşındaki kadının durumu kritik

kaza mahalinde ilk belirlemeler:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki Hyundai marka panelvanın geri manevra yaptığı sırada karşı yola geçen yaya ile çarpıştığı bildirildi. Olayda, 71 yaşındaki Emsal Y. ağır yaralandı. Araçtaki plakaya ilişkin bilgiler, 63 MF 434 olarak kayda geçti.

müdahale ve tedavi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emsal Y., ambulansta taşınarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgilerde, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

soruşturma ve takip:

Polis ekipleri kazanın hemen ardından sürücü A.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri ile olay yerindeki deliller değerlendirmeye alındı. yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Geri manevra yapan araçlarla yaşanan kazalar, özellikle dar sokak ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde risk oluşturuyor; yetkililer sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN BİR PANELVANIN ÇARPTIĞI 71 YAŞINDAKİ KADIN AĞIR...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN BİR PANELVANIN ÇARPTIĞI 71 YAŞINDAKİ KADIN AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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