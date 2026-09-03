İskilip'te sürücünün hakimiyeti kayboldu: toprak yığını ve su kanalına çarpan araçta 4 yaralı

İskilip-Çorum kara yolunda trafik kazası

Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki toprak yığını ve su kanalına çarptı; kazada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, İskilip Sanayi Sitesi istikametinde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 06 BRZ 085 plakalı Toyota, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine yoldan çıktı ve yol kenarındaki toprak yığını ile su kanalına çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da trafik kazası: 4 yaralı