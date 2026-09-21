İsrafsız şirketle sürdürülebilir değer: Yıldız Holding 2025'te somut sonuçlar

İsrafsız şirket yaklaşımıyla 2025 performansı

Yıldız Holding, 2025 yılına ilişkin 9. Sürdürülebilirlik Raporu'nu GRI Standartları çerçevesinde yayımladı. Rapor; karbonsuzlaşmadan yenilenebilir enerjiye, döngüsel ekonomiden sorumlu tedarike kadar uzanan odak alanlarında elde edilen ilerlemeleri ve ölçülebilir çıktıları bir araya getiriyor. Holding, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer oluşturmanın merkezi olarak konumlandırdığını vurguluyor ve bu anlayışı "Bu Dünya Bizim" yaklaşımıyla somut uygulamalara dönüştürdüğünü bildiriyor.

yönetişim ve kurumsal raporlama:

2025'te Yıldız Holding sürdürülebilirlik yönetişim yapısını yeniden yapılandırdı; amaç, değişen düzenleyici gerekliliklere ve artan paydaş beklentilerine uyum sağlamak. Besler, Bizim Toptan, Penta Teknoloji, ŞOK Marketler ve Ülker TSRS uyumlu raporlarını yayımlarken, Continental Confectionery Company ve Polinas ilk sürdürülebilirlik raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Polinas, EcoVadis tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca Ülker Bisküvi, LSEG Sürdürülebilirlik Endeksi değerlendirmesinde kategorisinde üçüncü kez dünya birincisi oldu.

çevresel dönüşümde somut adımlar:

Holding şirketleri 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritalarını güçlendirdi. CCC Gıda ve Polinas için karbonsuzlaşma hedefleri SBTi tarafından onaylandı; Ülker Bisküvi 2030-2050 Dekarbonizasyon Yol Haritası'nı oluşturdu. Yenilenebilir enerji kullanımında önemli artışlar kaydedildi: Besler piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarını 72.247 MWh I-REC (HES) sertifikasıyla sıfırladı, Aytaç ise güneş enerji sistemleriyle yaklaşık 3.541 MWh elektrik üreterek 1.583 ton COe azaltım sağladı. Döngüsel ekonomi uygulamaları kapsamında ŞOK Marketlerin yaklaşık 21 milyon yeniden kullanılabilir kasası sayesinde 9.379 ton plastik ambalajın atık haline gelmesi engellenirken, Holding genelinde 19.445 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Yenilenebilir enerji kullanımının bir önceki yıla göre 14 kat artması da raporda öne çıkan performans göstergeleri arasında yer aldı.

paydaşlarla değer yaratma ve toplumsal katkı:

Holding, tedarik ve üretim zincirinde toplumsal etkiyi artıracak projelere yatırım yapmayı sürdürdü. SuperFreshin Tarımın Kadın Yıldızları projesi kapsamında 2025'te kadın çiftçilerden 7.800 ton ürün için 73 milyon TL tutarında alım gerçekleştirildi; projenin başlangıcından bu yana toplam alım 22.000 ton, sağlanan ekonomik değer ise 168 milyon TL oldu. Şok’ta Ben de Varım projesiyle 120 mağazada kadın emeğiyle üretilen ürünler satışa sunularak doğrudan üreticilere 25 milyon TL gelir aktarıldı. Ülker'in Fındıktan Fazlası projesinde Giresun'da 200 çiftçi ile sürdürülebilir tarım uygulamaları devam ederken, Kakao'dan Fazlası projesi Fildişi Sahili'nde 2.440 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırdı ve 135 kadın çiftçiye ekipman desteği sağladı.

Sorumlu tedarik uygulamaları kapsamında Yıldız Holding Sorumlu Satın Alma Politikası hayata geçirildi; Ülker bünyesinde 276 tedarikçinin ÇSY risk değerlendirmesi yapıldı. Eşit işe eşit ücret sertifikasının 2025'te de geçerliliğini koruması, fırsat eşitliği odağının somut göstergesi oldu. Çalışan başına yıllık ortalama eğitim süresi 21 saat, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ise 5,66 saat olarak bildirildi.

teknoloji, inovasyon ve yeni yatırımlar:

Yıldız Tech tarafından geliştirilen yapay zeka platformu Bizim Atlas, 2.500'ün üzerinde kullanıcıya, aylık 1.400ün üzerinde aktif kullanıcıya ve aylık 40.000in üzerinde mesaj hacmine ulaştı. Yıldız Ventures aracılığıyla iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi alanlarında faaliyet gösteren 30'dan fazla girişime dolaylı yatırım yapılarak yaklaşık 900 bin ABD doları tutarında sermaye yönlendirildi. Besler'in SAFER (Akıllı Tarla Karar Destek Platformu) uygulamalarıyla ürün kalitesinde yaklaşık %24, verimlilikte %17 artış sağlanırken kaynak kullanımı %40 azaltıldı. ŞOK Marketler ise 100 milyon TLlik çevresel AR-GE ve inovasyon yatırımıyla Antalya ve Adana tedarik platformlarında Pestisit Analiz Laboratuvarı Projesi'ni devreye aldı.

yönetici değerlendirmesi ve gelecek odaklı adımlar:

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü rapora ilişkin, "Yıldız Holding olarak sürdürülebilirliği stratejik değer oluşturma yaklaşımımızın merkezinde konumlandırıyor; iş yapış biçimimizin temelini oluşturan 'İsrafsız Şirket' modelimiz ve 'Bu Dünya Bizim' anlayışımız doğrultusunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz..." şeklinde değerlendirmede bulundu. Tütüncü, sürdürülebilirlik yönetişim modelinin ve Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Endeksi'nin performansın daha şeffaf ve izlenebilir hale gelmesine katkı sağladığını belirtti ve COP31 sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO'SU MEHMET TÜTÜNCÜ