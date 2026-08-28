İstanbul açıklarında tehlikeli yük tankerlerinin bekleyişi

İstanbul açıklarında demirleyen tankerler

İstanbul’un Avcılar ve Küçükçekmece açıklarında, petrol ürünleri, kimyasal maddeler ve LPG taşıyabilen tankerlerin demirli halde beklediği görüntülendi. Marmara Denizi’nin kıyılara yakın bölümünde peş peşe sıralanan gemiler, deniz üzerinde adeta bir "tanker parkı" görünümü oluşturdu. Gözlemler, özellikle Küçükçekmece açıklarında yoğunlaşan demirlemelerin, gemilerin Boğaz geçişi, liman operasyonları veya ilgili denizcilik işlemleri öncesinde yapıldığını gösteriyor.

Demirleme sahalarının amacı:

Denizcilik düzenlemeleri uyarınca bölgede belirlenmiş sahalar, Küçükçekmece Demirleme Sahası gibi noktalar, tehlikeli yük taşıyan gemilerin beklemesi için kullanılıyor. Bu alanlar; İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmayı bekleyen veya Ambarlı Liman Tesisleri ve yakınlarındaki akaryakıt ile gaz terminallerine yanaşmak için sıra bekleyen tankerlerin güvenli mola noktası işlevi görüyor. Doğru demirleme, kıyıya gelişigüzel yanaşmanın önüne geçerek deniz ve liman trafiğinin kontrollü yürümesini sağlıyor.

Tehlikeli yükler ve uygulanan önlemler:

Petrol ürünleri tankerleri benzin ve motorin gibi ürünleri taşırken, kimyasal tankerler farklı sıvı kimyasal maddelere; LPG tankerleri ise sıvılaştırılmış petrol gazına hizmet ediyor. Taşınan yüklerin niteliği nedeniyle bu gemiler, diğer ticari gemilerden farklı güvenlik ve operasyon prosedürlerine tabi tutuluyor. Belirlenmiş demirleme sahalarında bekletilme uygulaması, Boğaz trafiğinin güvenliğini sağlamanın ve liman operasyonlarını kontrollü yürütmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un batı kıyılarındaki liman tesisleri, sıvı dökme yük ve akaryakıt taşımacılığında kritik bir konumda bulunuyor; bu nedenle deniz trafiğinin yönetimi ile demirleme uygulamaları, bölgedeki akışın ve güvenliğin korunmasında belirleyici rol oynuyor.

İSTANBUL'UN AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA DEMİRLİ HALDE BEKLEYEN, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASAL MADDELER VE LPG GİBİ TEHLİKELİ YÜKLERİ TAŞIYABİLEN TANKERLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.