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İstanbul boğazı'nda kıyıya sürüklenen kimyasal tanker metreler kala durdu

Kanlıca açıklarında bilinmeyen nedenle kıyıya sürüklenen Malta bayraklı 'IVYAN' tankerinin mürettebatı demir atarak, kıyıya çarpmasını önledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul boğazı'nda kıyıya sürüklenen kimyasal tanker metreler kala durdu

Boğaz geçişinde tehlike: tanker kıyıya yaklaştı

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde seyir halindeyken tehlike yaşandı. Bulgaristan'ın Varna limanından aldığı yükle İtalya'nın Monopoli limanına giden, Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker 'IVYAN', Kanlıca açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklendi.

Olayın yaşandığı bölgede, geminin Kanlıca Vapur İskelesi ve kıyıda bulunan tarihi yalılara çok yakın mesafeye geldiği, karaya oturma ya da yalı ve iskelelere çarpma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Mürettebatın müdahalesi ve ilk önlemler:

Tankerin kıyıya yaklaşması üzerine mürettebat tarafından zamanında demir atma işlemi yapıldı ve bu sayede geminin kıyıya çarpması engellendi. Olay, saat 19.45 civarında Kanlıca önlerinde gerçekleşti.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye yönlendirilen ekipler, olayın hemen ardından tedbir amaçlı çalışmalara başladı. Bölgedeki olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı ve seyir trafiğiyle ilgili uyarılar yapıldı.

Kıyı Emniyeti müdahalesi ve beklenen çalışmalar:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bölgeye sevk edilen 2 kurtarma römorkörü ile tankere müdahale etti. Römorkörlerin görevi, gemiyi bulunduğu konumdan güvenli bir alana çekmek ve olası sızıntı ya da diğer risklere karşı önlem almak olarak açıklandı.

Olayın kesin nedeni ve tankerin son durumu hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor. Yetkililer, hem gemi personelinin ifadelerini hem de teknenin seyir kayıtlarını inceleyerek nedenin netleştirileceğini bildirdi.

Boğaz trafiğinin getirdiği riskler

İstanbul Boğazı, yoğun deniz trafiği ve güçlü akıntılar nedeniyle büyük tonajlı gemilerin geçişinde seyir emniyetini zorlaştırıyor. Özellikle kimyasal madde taşıyan gemilerin kıyı yerleşimlerine yaklaşması, olası bir çarpma veya karaya oturma durumunda deniz çevresi ve kıyı güvenliği açısından önemli riskler oluşturuyor.

Yetkililer, benzer olaylara karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgularken, 7 Ekim'de Üsküdar Vaniköy sahilinde meydana gelen ve bir gezi teknesinin tarihi yalıya çarpmasıyla sonuçlanan olayı hatırlatarak Boğaz geçişlerinde dikkat çağrısında bulundu.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve olayın teknik sebeplerine ilişkin inceleme sonuçları kamuoyuna bildirildiğinde, ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda daha detaylı bilgiler paylaşılacak.

İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü: Kimyasal madde taşıyan tanker kıyıya metreler kala...

İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü: Kimyasal madde taşıyan tanker kıyıya metreler kala durabildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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