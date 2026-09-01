İstanbul bölge adliye mahkemesi artan istinaf yüküyle genişliyor

Açılış töreninde gerilim yerine huzur vurgusu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin atriumunda düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Başkan Hazar Turan Alim, yargının yalnızca dosyaları karara bağlayan bir mekanizma olmadığını, aynı zamanda toplumsal yaşamda düzen duygusunun korunmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Alim, mahkemenin derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında köprü görevi gördüğünü söyleyerek kurumun üstlendiği yoğun yükün altını çizdi.

dosya sayılarında belirgin artış:

Başkan Alim, 1 Ocak 2025-1 Eylül 2025 dönemine ait verilerle bu yılki verileri kıyasladı. Buna göre hukuk dairelerine geçen yıl aynı dönemde 108 bin 546 dosya gelirken, bu yıl gelen dosya sayısı 125 bin 427 olarak gerçekleşti. Ceza dairelerinde ise geçen yıl 110 bin 605 olan başvuru sayısı bu yıl 114 bin 791'e yükseldi.

Bu veriler ışığında Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Türkiye’deki istinaf yargılaması yükünün önemli bir kısmını tek başına karşıladığını vurguladı.

kurumsal kapasite ve beklentiler:

Törende verilen diğer bilgilerde, 2026-2027 adli yılı itibarıyla mahkemenin kapasitesinde genişleme kaydedildiği ifade edildi. Alim, "2026-2027 adli yılı itibarıyla hukuk dairesi sayımız 71’e, ceza dairesi sayımız 42’ye yükselmiş, daire başkanı ve hakimlerimizin toplam sayısı ise 575’e ulaşmıştır" diyerek yeni yapıyı resmen açıkladı.

Alim ayrıca adalete olan güvenin toplumun huzuru ve devletin bekası açısından hayati önem taşıdığını belirterek, bu güvenin korunmasının yargı teşkilatının tüm mensuplarının ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da yeni adli yılın tüm yargı mensupları için hayırlı olmasını dileyerek, adalet hizmetlerinin niteliğinin artırılması için özverili çalışmaların sürmesini temenni etti.

Yetkililerin paylaştığı sayısal veriler ve yapılan vurgular, mahkemenin önümüzdeki dönemde hem iş yükünü yönetme hem de adalete güveni koruma sorumluluğunun artacağını gösteriyor.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI HAZAR TURAN ALİM KONUŞMA YAPTI