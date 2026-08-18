İtfaiye Beyşehir'de sedir ağacında mahsur kalan kediyi kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Evsat Mahallesi'nde bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğü bahçesindeki sedir ağacının tepesinden gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, kedinin aşağı inemediğini fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi.

müdahale nasıl gerçekleşti:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, ağacın dalları arasında mahsur kalan kediye ulaşmak için merdivenli araç ve sepet kullandı. Sepetle ağacın tepesine çıkan itfaiye görevlisi, kediyi bulunduğu yerden alarak sakin ve kontrollü biçimde aşağı indirdi.

kediye ilişkin değerlendirme:

Kurtarma sırasında kedide herhangi bir sağlık sorunu gözlenmedi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerin ardından kedi, kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, kısa süreli ve başarılı bir müdahale ile sonuçlanırken, vatandaşların farkındalığı sayesinde canlının zarar görmeden kurtarıldığı belirtildi.

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE AĞACIN TEPESİNDE MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.