İzbeton çalışanlarına enflasyona karşı güçlendirilmiş zam ve ek haklar sağlandı

İZBETON AŞ ile Belediye-İş arasında iki yıllık toplu sözleşme imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların uzlaşısıyla sonuçlandı. Yaklaşık 750 çalışanı kapsayan sözleşme, Kültürpark 3 No’lu Hol’de düzenlenen törenle imzalandı.

Sözleşmenin ana maddeleri:

Sözleşme iki yıllık süreyi kapsıyor. Çalışanların ücretlerine ilk altı aylık dönem için %16,30 oranında zam yapıldı. Takip eden her altı aylık dönemde ücret artışları; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışına ek yüzde 1 refah payı uygulanarak belirlenecek. Bu düzenlemeyle amaç, çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında korunması ve refah seviyelerinin desteklenmesi olarak açıklandı.

Ücret artışının yanı sıra yemek ve sosyal yardımlar güçlendirildi. Ayrıca sözleşmeye; sorumluluk zammı, iş güçlüğü primi, farklı risk seviyelerine göre iş riski primi ve hakediş primi gibi ek ödemeler eklendi. Gece çalışma zammında da önemli bir yükseltme yapıldı. Saha çalışanlarının ağır çalışma koşullarına yönelik düzenlemeler kapsamında ek prim uygulamaları da sözleşmeye dahil edildi.

Başkan Tugay’ın değerlendirmesi:

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sürecin yeni iyileştirmeler getirdiğini belirterek, "Her toplu iş sözleşmesi bizim için bir mutluluk vesilesi" dedi. Tugay, sözleşmenin hem ücret hem de yan haklar bakımından çalışanların beklentilerini gözettiğini vurguladı.

Tugay ayrıca İZBETON’un kent için önemine işaret ederek özellikle yol çalışmalarında görev yapan ekiplerin şartlarının iyileştirilmesi isteğini dile getirdi. Saha ödemelerine ilişkin olarak sendika ile varılan mutabakata ek bir iyileştirme önerdiğini söyleyen Tugay, "Miktarını söylemeyeyim ama onun üzerine biraz da iyileştirme öneriyorum" ifadeleriyle imza aşamasında çalışanlara ekstra iyileştirme sağlandığını aktardı.

Sendika temsilcisinin görüşü:

Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek Başkan Tugay ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkür etti. Bozkurt, sözleşme ile yıllardır sorun olan bazı maddelerin çözüme kavuştuğunu ve önceki kazanımlardan daha ileriye gidildiğini söyledi.

Bozkurt, Başkan Tugay’ın imza öncesinde çalışanlar için yaptığı ilave iyileştirmenin sendika ve üyeler nezdinde memnuniyet yarattığını vurguladı ve tüm emekçi arkadaşlar adına teşekkür etti.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Sözleşme ile getirilen zam ve ek ödemelerin, önümüzdeki iki yılda çalışanların gelirini enflasyona karşı daha dayanıklı hâle getirmesi hedefleniyor. Ayrıca ücret dışı düzenlemeler—yemek, sosyal yardımlar ve çeşitli primler—özellikle ağır koşullarda çalışan saha ekiplerinin çalışma şartlarını iyileştirecek şekilde tasarlandı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İZBETON yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı; taraflar alınan kararların uygulamaya konulması için süreci takip edeceklerini belirtti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY VE BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İZMİR 3 NO’LU ŞUBE BAŞKANI MUSA BOZKURT, İMZADAN SONRA TOKALAŞARAK HAYIRLI OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU.