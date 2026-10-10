İzmir fuarında biyoyakıt ve karbonsuzlaşma stratejileri masaya yatırıldı

fuar ve odak alanları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH - 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, taşımacılık sektörünün sürdürülebilir dönüşümünü gündeme taşıdı. Etkinlikte karbonsuzlaşma çabaları ve özellikle biyoyakıt teknolojileri ön plana çıktı; kullanım alanları, Türkiye’nin üretim potansiyeli ve uluslararası düzenlemelerin sektöre etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Fuar programında yer alan oturumlar ve söyleşiler, hem sanayi aktörlerinin hem de düzenleyici kurum temsilcilerinin görüşlerini bir araya getirdi. Sektörün pratik uygulamalar, sertifikasyon ihtiyaçları ve tedarik zinciri unsurları açısından karşılaştığı zorluklar tartışıldı.

dekathon 2026: gençler, girişimciler ve proje odaklı çalışmalar:

DEKATHON 2026, "Yeni Nesil Biyoyakıt Çözümleri" temasıyla DB Tarımsal Enerji ve DEPARK iş birliğiyle İZFAŞ katkılarıyla düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, girişimciler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek biyoyakıt teknolojilerine yönelik yeni fikirler geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin katkılarıyla katılımcılara Ar-Ge projeleri, patent veri tabanları, sınai mülkiyet hakları ve proje yönetimi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Takımlar; hammadde izlenebilirliğinden kaynak verimliliğine, biyoteknolojiden sürdürülebilir tarıma kadar yedi çalışma alanında çözüm geliştirecek şekilde yönlendirildi.

Fuar sonrası ön elemeyle belirlenecek 10 takım, çevrim içi mentörlüklerle finale hazırlanacak. 22 Ekim’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki DEPARK BAMBU Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenecek sekiz saatlik ideathon ve jüri değerlendirmesiyle ilk üç takım seçilecek. Ayrıca DEKATHON 365 yaklaşımıyla proje takibi yarışma sonrasında da sürdürülecek; DEPARK, takımları uygun destek programlarına yönlendirirken prototip ihtiyaçları DB Tarımsal Enerji ve ilgili firmalarla değerlendirilecek.

sektör görüşleri: uygulama, güvenlik ve tedarik fırsatları:

Söyleşide moderatörlüğü yapan Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar önderliğinde Arkas Bunker, EPDK ve Biyoyakıt Sanayi Derneği temsilcileri görüş bildirdi. Panelde yer alan Arkas Bunker Sürdürülebilirlik Müdürü Erdinç Altun, denizcilikte metanol ve biyoyakıt gibi alternatif yakıt kullanımının arttığını, Türkiye’de biyoyakıt kullanan gemiler bulunduğunu vurguladı. Altun, sektörün en sık sorduğu sorunun motor güvenliği olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: 'Gemi sahipleri en çok ‘Motoruma bir şey olur mu?’ diye soruyor. Bizim biyoyakıt kullanan gemilerimiz var ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık'. Altun ayrıca uygulamalarda emisyonların bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini ve 'Uluslararası sertifikasyon süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini' söyledi.

EPDK Enerji Uzmanı Hasan Emrah Çelebioğlu ise AB düzenlemelerinin sürdürülebilir yakıtlara talebi artırdığını, Türkiye’nin coğrafi konumunun önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Çelebioğlu, 'Türkiye, özellikle Süveyş Kanalı üzerinden geçen gemiler için önemli bir yakıt ikmal merkezi olma potansiyeline sahip' değerlendirmesini yaptı ve sürdürülebilir yakıt ekosisteminin hammadde, pazar, üretim, teknoloji ve sertifikasyon eksenlerinde ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin 2050 net sıfır hedefi yönünde ortak bir yol haritası ihtiyacına dikkat çekti: 'Türkiye’nin Avrupa Birliği 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda ortak bir yol haritasına ihtiyacı var, bu konuda sektörlerin ortak bir konuşma dili oluşturması gerekiyor'.

Biyoyakıt Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ise biyoyakıtların ulaşım sektöründeki dönüşümü hızlandırma potansiyeline işaret etti. Borovalı, drop-in yakıtların mevcut motor teknolojileriyle uyumunun geçişi kolaylaştırdığını, Türkiye’nin atık ve biyokütle kaynaklarının önemli bir hammadde potansiyeli oluşturduğunu söyledi. Biyorafineri yaklaşımının önemine vurgu yaparak, atıkların kaynağında belirlenmesi, toplanması ve ayrıştırılmasının kritik olduğunu belirtti ve sürdürülebilir üretimde su ile enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti: 'Artık yalnızca ne kadar enerji ürettiğimize değil ne kadar su ve enerji tükettiğimize de bakıyoruz. Enerjiyi daha fazla üretmek kadar mevcut enerjiyi korumak ve verimli kullanmak da önemli.'

Fuar, sektör, düzenleyici kurumlar ve genç girişimcileri bir araya getirerek biyoyakıtların hem teknik hem de tedarik zinciri boyutlarında somut adımların ve iş birliklerinin tartışıldığı bir platform sağladı. DEKATHON ve takip süreçleri, geliştirilen projelerin saha uygulamalarına ve ticarileşmesine yönelik köprüler kurmayı hedefliyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. GÜNNUR KOÇAR’IN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ OTURUMDA, ARKAS BUNKER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜDÜRÜ ERDİNÇ ALTUN, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) ENERJİ UZMANI HASAN EMRAH ÇELEBİOĞLU VE BİYOYAKIT SANAYİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BOROVALI KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.