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Shaq ile 5G'nin mizahi zaferi: Turkcell'e LIA'dan iki ödül

Turkcell'in 'Shaq diye 5G' kampanyası London International Awards'ta teknoloji dalında gümüş, en iyi mizah kullanımında bronz ödül kazandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Shaq ile 5G'nin mizahi zaferi: Turkcell'e LIA'dan iki ödül

Turkcell'in 'Shaq diye 5G' kampanyası London International Awards'ta ödüllendirildi

Turkcell'in Shaquille O'Neal ile hazırladığı 'Shaq diye 5G' reklam kampanyası, sektörün saygın yarışmalarından London International Awards'ta (LIA) iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Kampanya, teknoloji kategorisinde gümüş, mizah kullanımına verilen kategoride ise bronz ödül aldı.

LIA'dan gelen ödüller:

London International Awards'ta elde edilen bu ikili başarı, kampanyanın ulusal arenadaki performansını uluslararası platforma taşıdı. Türkiye'de bugüne dek toplam 22 ödül kazanan 'Shaq diye 5G', LIA'da teknoloji ve mizah kategorilerinde jüri takdirini topladı. Teknoloji kategorisindeki Gümüş ve 'En İyi Mizah Kullanımı' kategorisindeki Bronz, kampanyanın hem teknik hem de yaratıcı yönlerinin beğenildiğini gösteriyor.

Kampanyanın yaratıcı yaklaşımı ve yankısı:

Kampanya, Shaquille O'Neal'ın Türkiye ziyaretini saç ekimi esprisiyle örerek 'Shaq diye/şak diye' kelime oyunu üzerinden Turkcell 5G'nin gücünü akılda kalıcı bir fikre dönüştürdü. Bu sinematik anlatım ve mizahi dil, sosyal medyada geniş çapta organik paylaşıma yol açtı; kampanya dönemi erişim rakamlarının milyonları bulması, strateji ve kreatifin etkinliğini ortaya koydu.

Mustafa Alcan, Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü, kampanyayı lokal içgörü ile global bir yüzü buluşturan çalışma olarak tanımlayarak, LIA ödüllerinin kampanyanın global yansımalarının bir işareti olduğunu vurguladı. Rafineri Reklam Ajansı'ndan Emre Kaplan ise LIA'da shortlist'i geçip iki ödül birden kazanmanın hem ekip hem de Türk reklamcılığı için gurur verici olduğunu belirtti.

Yaratıcılık ve etkisi bakımından öne çıkan kampanya, bu yıl içinde Effie Awards'tan Altın Effie, Kristal Elma'dan 2 Büyük Ödül dahil olmak üzere toplam 13 ödül elde etti; Brandverse Awards'ta ise Grand Prix dahil 8 ödül kazandı. 'Shaq diye 5G' böylece uluslararası alanda ilk kez LIA'dan ödülle dönerek başarısını pekiştirmiş oldu.

TURKCELL&#039;İN TÜRKİYE&#039;DE BUGÜNE KADAR 22 ÖDÜL KAZANAN &quot;TURKCELL GÜCÜNDE SHAQ DİYE 5G&quot; REKLAM...

TURKCELL'İN TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR 22 ÖDÜL KAZANAN "TURKCELL GÜCÜNDE SHAQ DİYE 5G" REKLAM KAMPANYASINA ŞİMDİ DE ULUSLARARASI ALANDA 2 ÖDÜL GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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