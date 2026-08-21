İzmir'de barınakta son hazırlıklar: balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor

İzmir'de barınakta son hazırlıklar

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınağı, denize açılacakları günü bekleyen tekneler, tamir edilen ağlar ve bakım gören ekipmanlarla hareketli bir görünüme sahip. 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı sonrası için birçok tekne suyla buluşturuldu, kalan onarım işleri hızla tamamlanıyor.

sezon takvimi ve beklentiler:

Ege Bölgesi Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy, 2026-2027 balıkçılık av sezonu hazırlıklarının tamamlandığını ve personelin gelmesini beklediklerini söyledi. Aksoy, bu yıl denizlerden umutlu olduklarını, Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi ve Ege'de sardalya için olumlu işaretler görüldüğünü belirtti. Geçen sezonun ne çok iyi ne de çok kötü geçtiğini, balıkçıların masraflarını çıkardıklarını ancak bakım döneminde yeniden borçlandıklarını vurguladı.

ağ onarımları, personel ve maliyet baskısı:

Teknelerin karaya çekilip boya, makina ve cihaz kontrollerinin yapıldığı alanda balıkçılar öncelikle yırtılan ağları onardı ve eksiklikleri giderdi. Mehmet Aksoy personel maaşları, ağ giderleri ve yakıt maliyetlerinin bu yıl balıkçılar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Aksoy, küçük balıkların korunması için bazı bölgelerin kısa süreli ava kapatılmasını önererek sürdürülebilir avcılığa dikkat çekti.

Balıkçı Emre Uzun teknelerin rutin muayenelerinin tamamlandığını, motor ve makinelerin kontrollerinin bittiğini söyleyerek 'Sezona tamamen hazırız' dedi. Uzun, balığın miktarının yanı sıra fiyatının ve elde edilecek gelirin dengede olmasının tüm balıkçılar için öncelikli olduğunu belirtti.

İsmail Kurtuluş ise ağ onarımlarının yoğun ve yorucu geçtiğini anlattı: ağların denizin dibine takılma, akıntı veya sudaki cisimler nedeniyle yırtıldığını, kalan süre içinde işlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekipler ağları özenle teknelere yüklüyor ve son kontrolleri yapıyor.

umut ve beklenti:

Balıkçılar, av yasağının bitmesini ve denize açılma iznini sabırsızlıkla bekliyor. 1 Eylül'e işaret eden bölgedekiler, 'Vira Bismillah' diyerek denize çıkmayı, hem halkın bol ve ucuz balık tüketmesini hem de balıkçıların düzenli gelir elde etmesini umut ediyor. Sezon boyunca sürdürülebilir avcılık ve düzenli denetim talepleri ön planda olacak.

AĞ TAMİRİ YAPAN BALIKÇI İSMAİL KURTULUŞ