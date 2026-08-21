Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

İzmir'de barınakta son hazırlıklar: balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor

İzmir'in Güzelbahçe balıkçı barınağında tekneler ve ağlar bakımda; balıkçılar 1 Eylül'de yasağın bitmesini bekliyor, yeni sezon için umutlu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İzmir'de barınakta son hazırlıklar: balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor

İzmir'de barınakta son hazırlıklar

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınağı, denize açılacakları günü bekleyen tekneler, tamir edilen ağlar ve bakım gören ekipmanlarla hareketli bir görünüme sahip. 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı sonrası için birçok tekne suyla buluşturuldu, kalan onarım işleri hızla tamamlanıyor.

sezon takvimi ve beklentiler:

Ege Bölgesi Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy, 2026-2027 balıkçılık av sezonu hazırlıklarının tamamlandığını ve personelin gelmesini beklediklerini söyledi. Aksoy, bu yıl denizlerden umutlu olduklarını, Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi ve Ege'de sardalya için olumlu işaretler görüldüğünü belirtti. Geçen sezonun ne çok iyi ne de çok kötü geçtiğini, balıkçıların masraflarını çıkardıklarını ancak bakım döneminde yeniden borçlandıklarını vurguladı.

ağ onarımları, personel ve maliyet baskısı:

Teknelerin karaya çekilip boya, makina ve cihaz kontrollerinin yapıldığı alanda balıkçılar öncelikle yırtılan ağları onardı ve eksiklikleri giderdi. Mehmet Aksoy personel maaşları, ağ giderleri ve yakıt maliyetlerinin bu yıl balıkçılar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Aksoy, küçük balıkların korunması için bazı bölgelerin kısa süreli ava kapatılmasını önererek sürdürülebilir avcılığa dikkat çekti.

Balıkçı Emre Uzun teknelerin rutin muayenelerinin tamamlandığını, motor ve makinelerin kontrollerinin bittiğini söyleyerek 'Sezona tamamen hazırız' dedi. Uzun, balığın miktarının yanı sıra fiyatının ve elde edilecek gelirin dengede olmasının tüm balıkçılar için öncelikli olduğunu belirtti.

İsmail Kurtuluş ise ağ onarımlarının yoğun ve yorucu geçtiğini anlattı: ağların denizin dibine takılma, akıntı veya sudaki cisimler nedeniyle yırtıldığını, kalan süre içinde işlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekipler ağları özenle teknelere yüklüyor ve son kontrolleri yapıyor.

umut ve beklenti:

Balıkçılar, av yasağının bitmesini ve denize açılma iznini sabırsızlıkla bekliyor. 1 Eylül'e işaret eden bölgedekiler, 'Vira Bismillah' diyerek denize çıkmayı, hem halkın bol ve ucuz balık tüketmesini hem de balıkçıların düzenli gelir elde etmesini umut ediyor. Sezon boyunca sürdürülebilir avcılık ve düzenli denetim talepleri ön planda olacak.

AĞ TAMİRİ YAPAN BALIKÇI İSMAİL KURTULUŞ

AĞ TAMİRİ YAPAN BALIKÇI İSMAİL KURTULUŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı
images

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi
images

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
images

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız