İzmir'de huzur operasyonu: yüklü miktarda uyuşturucu ve 74 tutuklama

İzmir'de huzur operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 10 - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yoğun denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu suç ve suçlulara yönelik kapsamlı yakalamalar yapıldı.

operasyonların bulguları:

Ekiplerin adres ve araç aramalarında 5 kilo 124 gram narkotik madde, 3 bin 666 adet uyuşturucu hap ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar, ekiplerin titiz takibi ve planlı baskınlarının somut sonuçları olarak kayda geçti.

yakalamalar ve adli süreç:

Denetimler sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 131 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyonlar kapsamında uyuşturucuya yönelik soruşturmalarda 15 şüpheliye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 106 şahsa ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

Yetkililer, bu tür çalışmalarda amacın kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Emniyet kaynakları, benzer denetimlerin şehir genelinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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