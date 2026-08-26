Dolar 48,1144 +0,07%
Euro 56,1796 +0,00%
Bist 14.687,26 +1,48%
Altın Gram 7.230,27 -0,44%
EUR/USD 1,1673 -0,02%
Brent Petrol 85,49 -2,04%
--°

Ağrı'da kayıtlarda velilerden hiçbir ad altında talep alınmayacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 hazırlıkları kapsamında kayıt işlemlerinde velilerden hiçbir ad altında talep alınmamasını istedi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ağrı'da kayıtlarda velilerden hiçbir ad altında talep alınmayacak

Ağrı'da kayıtlarda velilerden hiçbir ad altında talep alınmayacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen okul müdürleri toplantısında kayıt süreçleriyle ilgili net talimatlar verdi. Çakan, kayıt işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini vurguladı.

toplantıya katılan heyet ve amaç:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Okul Müdürleri Toplantısı"na Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan ile şube müdürleri katıldı. Toplantının odak noktası, yeni dönem öncesi okulların fiziksel, idari ve eğitim öğretim hazırlıklarının değerlendirilmesiydi.

kayıt süreçleri ve yönetim talimatları:

Çakan, kayıt aşamasında özellikle şu noktaları belirtti: Velilerden hiçbir ad altında talepte bulunulmaması, işlemlerin ilgili mevzuat doğrultusunda tamamlanması ve okul yönetimlerinin bu kurala harfiyen uyması gerektiği yönünde talimat verdi. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin zamanında giderilmesi, hazırlıkların eğitim yılı başlamadan tamamlanması istendi.

Toplantıda okulların fiziki ve idari durumları ile eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritası, akademik başarı düzeyleri, ölçme ve değerlendirme sonuçları ile öğrenci devamsızlıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Öğrenci disiplin olayları, akran zorbalığı, okul güvenliği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim öğrencilerinin süreçleri üzerinde duruldu. Öğretmenlerin mesleki gelişimi, okul-aile iş birliği ve öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımının artırılması konuları da toplantının gündemindeydi.

Afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile okulların ihtiyaçları masaya yatırıldı; okul yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantı, müdürlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA OKUL MÜDÜRLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIDA, ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA VELİLERDEN HERHANGİ BİR AD ALTINDA TALEPTE BULUNULMAMASI TALİMATINI VERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uysal'dan genç başarılara destek: 16 öğrenciye hediye çeki
images

Ünye'de genç hafızlar kutsal unvanı belgeyle taçlandırıldı
images

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde akademik başarıyı görünür kılma vurgusu
images

sinop valiliğinde değerlendirme: seyit bilal imam hatip ortaokulu'na z-kütüphane...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

Seyit İçgül: yeniden kurulan takımda hedef ilk iki

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı