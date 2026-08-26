Ağrı'da kayıtlarda velilerden hiçbir ad altında talep alınmayacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen okul müdürleri toplantısında kayıt süreçleriyle ilgili net talimatlar verdi. Çakan, kayıt işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini vurguladı.

toplantıya katılan heyet ve amaç:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Okul Müdürleri Toplantısı"na Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan ile şube müdürleri katıldı. Toplantının odak noktası, yeni dönem öncesi okulların fiziksel, idari ve eğitim öğretim hazırlıklarının değerlendirilmesiydi.

kayıt süreçleri ve yönetim talimatları:

Çakan, kayıt aşamasında özellikle şu noktaları belirtti: Velilerden hiçbir ad altında talepte bulunulmaması, işlemlerin ilgili mevzuat doğrultusunda tamamlanması ve okul yönetimlerinin bu kurala harfiyen uyması gerektiği yönünde talimat verdi. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin zamanında giderilmesi, hazırlıkların eğitim yılı başlamadan tamamlanması istendi.

Toplantıda okulların fiziki ve idari durumları ile eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritası, akademik başarı düzeyleri, ölçme ve değerlendirme sonuçları ile öğrenci devamsızlıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Öğrenci disiplin olayları, akran zorbalığı, okul güvenliği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim öğrencilerinin süreçleri üzerinde duruldu. Öğretmenlerin mesleki gelişimi, okul-aile iş birliği ve öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımının artırılması konuları da toplantının gündemindeydi.

Afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile okulların ihtiyaçları masaya yatırıldı; okul yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantı, müdürlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA OKUL MÜDÜRLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIDA, ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA VELİLERDEN HERHANGİ BİR AD ALTINDA TALEPTE BULUNULMAMASI TALİMATINI VERDİ.