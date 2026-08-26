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Bakanın gelişiyle hasat sahnesi: Aydın inciri sezonu açılıyor

Bakan İbrahim Yumaklı 31 Ağustos Pazartesi Aydın'da incir hasadına katılacak; Aydın Ticaret Borsası sezonun ilk kuru inciri kilosu 850 TL'ye aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Bakanın gelişiyle hasat sahnesi: Aydın inciri sezonu açılıyor

bakanın katılımı ve ziyaret programı:

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım töreninde konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 31 Ağustos Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Aydın'a gelerek incir hasadına katılacağını duyurdu. Valilik yetkilileriyle birlikte yapılacak ziyarette, gündemin ağırlıklı maddesinin incir olacağı ve üreticilerle bir araya gelinerek sektörün sorunlarının ele alınacağı bildirildi.

Vali Varol, valilik olarak incirin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek ziyaretin bu çabaların görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

sembolik alım ve üretici beklentileri:

Aydın'ın, dünyanın önemli incir üretim merkezlerinden biri olma konumunu koruduğu belirtilirken, üreticilerin yeni sezon telaşı sürüyor. Tören kapsamında sezonun ilk kuru inciri Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 850 TL'den alındı.

Vali Varol törende, "Allah nasip ederse önümüzdeki Pazartesi günü incir hasadımıza bakanımız da katılacaklar. Burada birlikte olacağız. Yine mevzumuz incir olacak, üreticimiz olacak. Yine mevzumuz bu işten daha fazla katma değer elde etmek olacak. Ben bu hasat döneminin bereketli, başarılı ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, hem hasat coşkusuna hem de üreticinin daha yüksek katma değer elde etmesine verilen öneme dikkat çekildi.

Tören ve bakanlık ziyaretinin, Aydın'da incir üretiminin görünürlüğünü artırması ve kalite odaklı çalışmaların hızlanması hedefleniyor.

AYDIN TİCARET BORSASI&#039;NDA DÜZENLENEN KURU İNCİR ALIM TÖRENİNDE KONUŞAN AYDIN VALİSİ DR. OSMAN...

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA DÜZENLENEN KURU İNCİR ALIM TÖRENİNDE KONUŞAN AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, 31 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'NIN AYDIN'A GELEREK İNCİR HASADINA KATILACAĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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