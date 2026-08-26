Putin ile Ahmed eş-Şara görüşmesinde iş birliğine vurgu

Görüşmenin çerçevesi:

Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Taraflar, siyasi diyalog yanında ticaret, ekonomi, insani yardım ve diğer iş birliği alanlarının derinleştirilmesi arzusunu dile getirdi. Görüş alışverişinde Suriye'deki durumun ele alınması sırasında Putin, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği yineledi.

Mutabakat zaptının önemi:

Putin ve Şara, 9 Ağustos'ta imzalanan Hmeymim Hava Üssü ve Tartus lojistik merkezinin yeniden yapılanmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın önemini vurguladı. Taraflar bu belgenin iki ülke arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca Suriye'de uzun vadeli normalleşme ve çatışma sonrası iyileşme için gerekli şartların oluşturulması gerektiği Putin tarafından tekrarlandı.

İleriye dönük temaslar:

İki lider, farklı düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı ve ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik adımların devam etmesi beklendi. Açıklamada, karşılıklı iletişimin ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Görüşme, mevcut iş birliği gündeminin teyidi niteliğinde olup her iki tarafın da siyasi ve ekonomik alanlarda bağları güçlendirme niyetini gösteriyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TELEFON GÖRÜŞMESİNDE SURİYE'DEKİ DURUM VE İKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI.