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İzmit'te parktaki devrilen ağaç sokağı kapattı, olası faciadan dönüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömer Tengiz Parkı'nda sabah saatlerinde devrilen ağaç sokağı kapattı; belediye ekipleri kaldırma çalışması başlattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmit'te parktaki devrilen ağaç sokağı kapattı, olası faciadan dönüldü

olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkında sabah saatlerinde bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı.

yaralanma veya can kaybı olmadı:

Olayın erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel olup, bu sayede herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve olası bir faciadan dönüldü.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DEVRİLEN AĞAÇ, SOKAĞIN BİR BÖLÜMÜNÜ KAPATTI. OLAY...

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DEVRİLEN AĞAÇ, SOKAĞIN BİR BÖLÜMÜNÜ KAPATTI. OLAY SIRASINDA BÖLGEDE KİMSENİN BULUNMAMASI MUHTEMEL BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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