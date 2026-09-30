İzmit'te parktaki devrilen ağaç sokağı kapattı, olası faciadan dönüldü

olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkında sabah saatlerinde bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın gövde ve dalları sokağın bir bölümüne yayıldı.

yaralanma veya can kaybı olmadı:

Olayın erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel olup, bu sayede herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve olası bir faciadan dönüldü.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DEVRİLEN AĞAÇ, SOKAĞIN BİR BÖLÜMÜNÜ KAPATTI. OLAY SIRASINDA BÖLGEDE KİMSENİN BULUNMAMASI MUHTEMEL BİR FACİAYI ÖNLEDİ.