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Yükleme sırasında dengesini kaybeden genç İnegöl'de kamyonetten düşerek hastaneye kaldırıldı

İnegöl Mahmudiye'de kamyonetin üzerinden düşen 22 yaşındaki Yusuf G., yaklaşık 2 metre yükseklikten kafa üstü düşerek yaralandı; çevredekiler hastaneye götürdü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yükleme sırasında dengesini kaybeden genç İnegöl'de kamyonetten düşerek hastaneye kaldırıldı

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde kamyonet üzerinden düşme olayı

Olayın oluş şekli:

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak adresinde meydana gelen olayda, Yusuf G. (22) kamyonetin üzerine çıkarak yükleme yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten kafa üstü şekilde yere düşen genç, çeşitli yaralanmalar geçirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Yere düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti ve kanlar içinde kalan genç, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk gerçekleştirildi. Polis ekipleri ise olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre genç, yükleme sırasında dengesini kaybetti; yetkililerin yapacağı inceleme, düşmenin kesin nedenini ve olası sorumlulukları netleştirecek.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAMYONETİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAMYONETİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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