Yükleme sırasında dengesini kaybeden genç İnegöl'de kamyonetten düşerek hastaneye kaldırıldı

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde kamyonet üzerinden düşme olayı

Olayın oluş şekli:

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak adresinde meydana gelen olayda, Yusuf G. (22) kamyonetin üzerine çıkarak yükleme yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten kafa üstü şekilde yere düşen genç, çeşitli yaralanmalar geçirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Yere düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti ve kanlar içinde kalan genç, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk gerçekleştirildi. Polis ekipleri ise olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre genç, yükleme sırasında dengesini kaybetti; yetkililerin yapacağı inceleme, düşmenin kesin nedenini ve olası sorumlulukları netleştirecek.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KAMYONETİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.