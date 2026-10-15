Jandarma Antalya'da tütün kaçakçılığına darbe: 1 ton 75 kilo ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait araç ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 1 ton 75 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER