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Jandarma Antalya'da tütün kaçakçılığına darbe: 1 ton 75 kilo ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Döşemealtı ve Alanya'da düzenlediği operasyonlarda 1 ton 75 kilo kıyılmış tütün ile 10 bin 80 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma Antalya'da tütün kaçakçılığına darbe: 1 ton 75 kilo ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait araç ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 1 ton 75 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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