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Jandarmadan ormanlık alanlarda ateş yasağı ve temizlik çağrısı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Gölpazarı'ndaki Kurşunlu, Hüyük ve Beşgöller çevresinde ateş yasağı ve doğal alanların temiz tutulması uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan ormanlık alanlarda ateş yasağı ve temizlik çağrısı

jandarmadan uyarı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölpazarı ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kurşunlu ve Hüyük köylerindeki mesire alanları ile Beşgöller çevresi ve bitişik ormanlık alanlarda yapılan uygulamalı ve sözlü uyarılarda yangın riskine karşı alınması gereken temel önlemler aktarıldı.

uyarı verilen alanlar:

Ekipler, özellikle mesire ve kamp yapılan noktalar ile gölet çevrelerinde ziyaretçilere ulaşarak ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Vatandaşlardan mangal, semaver veya kamp ateşi yakmamaları, gölet ve benzeri su birikintilerine girilmemesi istendi. Bu alanlarda oluşabilecek dikkatsizliklerin yangına dönüşme riski bulunduğu vurgulandı.

vatandaşlara öneriler ve ihbar çağrısı:

Jandarma, piknik sonrası oluşan atıkların çevreye bırakılmaması ve doğal alanların temiz tutulmasının önemini belirtti. Yetkililer, herhangi bir yangın, duman veya şüpheli durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade etti. Bu çağrı, yangına müdahale sürecinin hızlanması açısından kritik kabul edildi.

Yapılan bilgilendirmeler hem yerel halkın hem de alana gelen ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine odaklandı; jandarma ekipleri denetimleri ve bilgilendirmeleri sürdüreceklerini bildirdi.

BİLECİK’TE ORMAN YANGINLARINA KARŞI SIKI UYARI

BİLECİK’TE ORMAN YANGINLARINA KARŞI SIKI UYARI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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