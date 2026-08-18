Jandarmadan ormanlık alanlarda ateş yasağı ve temizlik çağrısı

jandarmadan uyarı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölpazarı ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kurşunlu ve Hüyük köylerindeki mesire alanları ile Beşgöller çevresi ve bitişik ormanlık alanlarda yapılan uygulamalı ve sözlü uyarılarda yangın riskine karşı alınması gereken temel önlemler aktarıldı.

uyarı verilen alanlar:

Ekipler, özellikle mesire ve kamp yapılan noktalar ile gölet çevrelerinde ziyaretçilere ulaşarak ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Vatandaşlardan mangal, semaver veya kamp ateşi yakmamaları, gölet ve benzeri su birikintilerine girilmemesi istendi. Bu alanlarda oluşabilecek dikkatsizliklerin yangına dönüşme riski bulunduğu vurgulandı.

vatandaşlara öneriler ve ihbar çağrısı:

Jandarma, piknik sonrası oluşan atıkların çevreye bırakılmaması ve doğal alanların temiz tutulmasının önemini belirtti. Yetkililer, herhangi bir yangın, duman veya şüpheli durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade etti. Bu çağrı, yangına müdahale sürecinin hızlanması açısından kritik kabul edildi.

Yapılan bilgilendirmeler hem yerel halkın hem de alana gelen ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine odaklandı; jandarma ekipleri denetimleri ve bilgilendirmeleri sürdüreceklerini bildirdi.

BİLECİK’TE ORMAN YANGINLARINA KARŞI SIKI UYARI