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Bakırköy soruşturmasında kokain tespitleri: Şaş ve Saraçoğlu'nun test sonuçları açıklandı

Bakırköy soruşturmasında Adli Tıp sonuçlarına göre Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saçında kokain; Afra Saraçoğlu'nun saçında kokain bulundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy soruşturmasında kokain tespitleri: Şaş ve Saraçoğlu'nun test sonuçları açıklandı

Soruşturmanın seyri:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve şarkıcı "Sefo" lakaplı Seyfullah Sağır gibi isimlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

Adli Tıp sonuçları:

Operasyon kapsamında Adli Tıp Kurumuna sevk edilen şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç örnekleri analiz edildi. Yapılan incelemede Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saçında kokain maddesine, saç örneğinde ayrıca kodein'e rastlandığı tespit edildi. Yurt dışında bulunup döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Afra Saraçoğlu'na ait saç örneğinde de kokain bulundu.

Diğer şüphelilerin durumu:

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yağız Sabuncuoğlu ile Aras Bulut İynemli hakkındaki test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi. Savcılık soruşturması devam ediyor ve elde edilen Adli Tıp bulguları soruşturmanın seyrinde belirleyici olacak şekilde dosyaya eklenecek.

Eski futbolcu Hasan Şaş ile oyuncu Afra Saraçoğlu&#039;nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Eski futbolcu Hasan Şaş ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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