Tokat’ta otobüs kamyonete çarptı: bir kişi ağır yaralandı

kaza detayı:
Olay, Tokat-Almus kara yolu Döllük köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Almus yönüne gitmekte olan M.K.E. idaresindeki 60 AHY 339 plakalı 60 Tokat firmasına ait otobüs, aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
yaralananlar ve sağlık durumu:
Kazada kamyonet sürücüsü S.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Olayda toplam 2 kişi yaralanırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
soruşturma sürüyor:
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN AYNI YÖNDE İLERLEYEN KAMYONA ÇARPMASIYLA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.
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