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Tokat’ta otobüs kamyonete çarptı: bir kişi ağır yaralandı

Tokat-Almus yolunda saat 11.00'de 60 Tokat'a ait otobüsün arkadan çarptığı kamyonet kazasında S.A. ve yolcu M.A. yaralandı; sürücünün durumu ağır.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tokat’ta otobüs kamyonete çarptı: bir kişi ağır yaralandı

kaza detayı:

Olay, Tokat-Almus kara yolu Döllük köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Almus yönüne gitmekte olan M.K.E. idaresindeki 60 AHY 339 plakalı 60 Tokat firmasına ait otobüs, aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

yaralananlar ve sağlık durumu:

Kazada kamyonet sürücüsü S.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Olayda toplam 2 kişi yaralanırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TOKAT&#039;TA SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN AYNI YÖNDE İLERLEYEN KAMYONA ÇARPMASIYLA 1&#039;İ AĞIR 2 KİŞİ...

TOKAT'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN AYNI YÖNDE İLERLEYEN KAMYONA ÇARPMASIYLA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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