Jandarmanın dikkatli müdahalesi emekli öğretmen çiftin dolandırılmasını engelledi

Jandarma engeli ile dolandırıcılık son anda önlendi

Adana'da otoyol jandarmasının dikkati, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin düzenlediği tuzağı bozdu. Olay, TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikameti üzerinde gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet şeridinde bekleyen bir aracı kontrol etmek istedi. Araç sürücüsünün sürekli telefonla konuşması ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Araçta bulunan yaşlı çiftle yapılan görüşmede, çiftin yabancı bir numaradan arandığı ve arayan kişilerin kendilerini polis ile savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Dolandırıcıların, çiftin terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla para ve tüm ziynet eşyalarını teslim etmelerini istediği ortaya çıktı. Jandarma, çiftin yanlarında getirdiği para ve ziynet eşyalarının dolandırıcılara teslim edilmesine izin vermeyerek eşyaları muhafaza altına aldı ve dolandırılmalarını engelledi.

Emniyet çalışmaları:

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emekli öğretmen oldukları belirlenen çiftin sağlık durumunun iyi olduğu, paraları ve ziynet eşyalarının ise şu an için jandarma kontrolünde bulunduğu bildirildi. Olay, otoyol ekiplerinin şüphe ve zamanında müdahalesinin benzer dolandırıcılık girişimlerini önlemedeki rolünü gösterdi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI