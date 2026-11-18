jandarmadan 81 ilde eş zamanlı yakalama operasyonu

Jandarma ekipleri ülke genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyonların kapsamı ve koordinasyonunun detayları paylaşıldı.

operasyonun kapsamı:

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yürütülen koordinasyon çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan detaylı analizler sonucunda harekete geçildiği belirtildi. Eş zamanlı aramalar 81 il genelinde; yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrolleri şeklinde uygulandı.

yakalananların dağılımı:

Operasyonlarda toplam 746 şahıs yakalandı. Buna göre 474 kişi asayiş suçlarından, 73 kişi narkotik suçlarından, 155 kişi siber suçlardan, 37 kişi KOM suçlarından, 2 kişi TEM suçlarından ve 5 kişi göçmen kaçakçılığından yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında operasyon sonuçlarına ilişkin bu rakamlar paylaşıldı.

Yetkililer, operasyonların analiz ve istihbari çalışma sonucunda planlandığını vurguladı. Açıklamada yer alan bilgiler, yakalanan şahıslarla ilgili süreçlere ilişkin kurumlar arası koordinasyonun sürdüğünü gösteriyor.

Yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranması bulunan 746 kişi yakalandı