Manavgat'ta d-400 karayolunda çarpışma

Antalya'nın Manavgat ilçesi, D-400 karayolu Çolaklı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Ali A.'nın kullandığı 07 AEV 539 plakalı araç ile Mustafa B.'nin kullandığı 07 BYU 578 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Olayda ayrıca yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Muhammet Mustafa A. da yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Haber kaynaklarında kazaya karışan araçlardan birinin plakası olarak 07 AEV 538 ifadesi de yer aldı.

Görgü tanığının anlatımı:

O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girip kazayı ayrıntılarıyla anlattı. Tanık şunları söyledi: "D-400 karayolunda aracın biri ile kapalı kasa Gazipaşa tarafından geliyormuş. Bir tane şahin orta refüje çıkmış, çarpıştılar. Adam kendinde değil. Allah esirgesin, baya bir korktuk. Adam nefes alıyor ama kıpırdadı biraz. Ortalık savaş alanı gibi toz duman. Dil ile söylenecek bir durum değil gerçekten. Öteki araç orta refüje çıkmış."

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ YARALANDI. O SIRA OLAY YERİNDE BULUNAN BİR VATANDAŞ, CEP TELEFONUYLA KAYDA GİRİP TÜM DETAYLARI KAZAYI ADETA YAŞAR GİBİ ANLATTI.