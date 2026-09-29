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Jandarmanın titiz çalışması sonucu H.S. cezaevine gönderildi

Kırşehir JASAT ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.'yi yakalayarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın titiz çalışması sonucu H.S. cezaevine gönderildi

jandarma ekipleri H.S.'yi yakaladı:

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Olay, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonel takip ve sorgulama faaliyetlerinin bir parçası olarak gerçekleşti.

yakalama süreci:

JASAT dedektifleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, H.S.'nin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları ve istihbari değerlendirmeler sonrasında şüphelinin bulunduğu yer tespit edilerek operasyon düzenlendi ve şahıs yakalandı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan şahıs, Kırşehir Adliyesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmî prosedürlere uygun şekilde Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. JASAT ekipleri, aranan diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KIRŞEHİR’DE, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT)...

KIRŞEHİR’DE, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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