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Kabakcı spor salonunda inceleme yaptı, voleybol heyecanına ortak oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret edip çalışmaları inceledi ve Voleybol İl Birinciliği'ni izledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kabakcı spor salonunda inceleme yaptı, voleybol heyecanına ortak oldu

Kabakcı spor salonunda inceleme yaptı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nu ziyaret ederek tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Salonları gezip yetkililerden bilgi alan Kabakcı, tesislerdeki düzenlemeler ve yürütülen sportif faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

salondaki çalışmalar ve temaslar:

İl Müdürü Kabakcı, salon yetkilileriyle görüşmeler yaparak devam eden hizmet ve organizasyonların işleyişine ilişkin bilgi aldı. Yapılan incelemeler sırasında tesislerin sporcu gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olması gerektiğini vurguladı ve sorumlularla görüş alışverişinde bulundu.

voleybol müsabakaları ve sporcularla buluşma:

Ziyaret kapsamında düzenlenen Voleybol İl Birinciliği müsabakalarını tribünden takip eden Kabakcı, müsabaka atmosferine ortak oldu. Müsabakalara katılan takımlarla sohbet ederek sporculara başarı dileklerini iletti ve bu tür organizasyonların gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde ayrıca tesislerde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, sporculara ve organizasyon ekiplerine çalışmalarında başarılar dilendi. Kabakcı'nın salon ziyareti, hem idari hem de sportif operasyonların yerinde görülmesi açısından değerlendirildi.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, GEVHER NESİBE SPOR SALONU’NU ZİYARET EDEREK TESİSTE...

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI, GEVHER NESİBE SPOR SALONU’NU ZİYARET EDEREK TESİSTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ. KABAKCI, VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINI DA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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