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Evinde Kırıkkale'yi 2-1 geçen Erciyes 38 FSK'da iki isim ilk gollerini attı

Erciyes 38 FSK, TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Atatürk Spor Kompleksi'nde Kırıkkale'yi 2-1 yendi; Artun Akçakın ve İlkay İşler ilk gollerini attı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Evinde Kırıkkale'yi 2-1 geçen Erciyes 38 FSK'da iki isim ilk gollerini attı

maç özeti:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup 4. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da konuk ettiği Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

goller ve oyuncu detayları:

Sahaya 11'de çıkan kaptan Artun Akçakın ile İlkay İşler, bu sezon ilk gollerini kaydetti. Her iki oyuncunun da fileleri havalandırması, Erciyes 38 FSK'nin galibiyetinde belirleyici oldu.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan karşılaşma, takımın bu sezonki gol üretimine katkı sağlayan oyuncu çeşitliliğini göstermesi bakımından dikkat çekti.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 4. HAFTASINA EVİNDE KIRIKKALE FUTBOL...

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 4. HAFTASINA EVİNDE KIRIKKALE FUTBOL KULÜBÜNÜ 2-1 YENEREK 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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