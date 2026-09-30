Gizem Örge: disiplin ve odakla kupalara koşuyoruz

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın deneyimli liberosu Gizem Örge, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki yeni sezon hazırlıkları sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Örge, takımda kurulan yapının ve yapılan disiplinli çalışmanın bu sezonun belirleyici unsurları olduğuna vurgu yaptı.

hazırlık süreci ve sezon hedefleri:

Örge, takım içindeki atmosferin olumlu olduğunu belirterek, teknik ekip ve oyuncu uyumunun sezon için ümit verdiğini söyledi. Lavarini'nin Fenerbahçe camiasını ve oyuncuları daha iyi tanıyarak göreve gelmesinin katkı sağladığını vurgulayan oyuncu, "Güzel bir çalışmayla kupalarla taçlandıracağımız bir sezon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Antrenman temposunun sıkı olduğunu ve hazırlanmanın her aşamasının hedef odaklı planlandığını aktardı.

baskı yönetimi ve mental hazırlık:

Libero pozisyonunun getirdiği baskı ve beklentilerle ilgili sorulara Örge, performans kaygısının hata üretme riskini artırdığına dikkat çekerek cevap verdi. "Yaptığınız şeyin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman daha fazla stres hissediyorsunuz" diyen Örge, anbean işe odaklanmanın kendisi için en etkili yöntem olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın mental sağlığını korumaya yardımcı olduğunu ekledi.

Tecrübeli oyuncu, üzerine yapışan "savunma bakanı" lakabından memnun olduğunu ifade ederek, bu sayının disiplinli çalışmanın bir ürünü olduğunu söyledi ve kendisini bu şekilde takdir edenlere teşekkür etti.

Motivasyonunu koruma yöntemlerine de değinen Örge, zorluklar karşısında neden bu işi seçtiğini ve yaptığı işe duyduğu sevgiyi hatırlamanın çözümler getirdiğini anlattı: "Kendimi motive ettikten sonra çözümler yolda geliyor." Bu yaklaşım, zorlu dönemlerde daha sakin ve huzurlu bir oyun sergilemesine yardımcı oluyor.

kulüp bağlılığı ve gelecek planları:

Örge, Fenerbahçe formasını giymeyi kişisel bir onur olarak gördüğünü belirtti: "Fenerbahçe’de forma giymek benim için bir şereftir. Biz ailecek Fenerbahçe taraftarız." Her sezon bu arma için elinden geleni yapacağını vurgulayan oyuncu, kariyerinin ardından antrenörlük yapma fikrini çok fazla düşünmediğini ancak sporun içinde kalmak istediğini söyledi.

voleybolun yükselişi ve gençlere mesaj:

Türk kadın voleybolundaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde Örge, doğru yatırım ve planlamanın izlenme oranlarını artırdığını, bunun da yapılan yatırımları beraberinde getirdiğini anlattı. Avrupa şampiyonası final maçının futbolla benzer izlenme rakamlarına ulaşmasının voleybola olan ilginin göstergesi olduğunu ifade etti ve "Daha fazla izleyin, daha fazla takip edin" çağrısında bulundu.

Genç sporculara verdiği tavsiyelerde ise sosyal medyanın yanıltıcı görüntülerine kapılmamalarını, sabır ve disiplinle çalışmanın önemini vurguladı: "Hedefini kendi becerin doğrultusunda belirlemek, kendi isteğin doğrultusunda bir hayal kurmak ve o hayale her gün adım adım gitmek çok önemli."

dinlenme ve sosyal hayat:

Sezon sonrası dinlenme biçimlerinden de bahseden Örge, aileyle geçirilen zamanın kendisi için değerli olduğunu ve her sezon sonunda fiziksel toparlanma ile zihinsel yenilenme ihtiyacı hissettiğini söyledi. Milli takım sezonu öncesi geçen yazın keyifli geçtiğini, hem dinlenip hem de bir sonraki hedefe hazırlanmak için çalıştığını belirtti.

Gizem Örge'nin açıklamaları, Fenerbahçe Medicana'da kurulan kadro düzeni, bireysel disiplin ve mental uygulamaların bu sezonki hedefleri desteklediğini gösteriyor. Takımın hazırlıkları sürerken Örge'nin vurguladığı odaklanma ve sabır temasının sezon boyunca belirleyici olması bekleniyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA'NIN BAŞARILI LİBEROSU GİZEM ÖRGE, BU SEZON İYİ BİR KADRO KURULDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, "GÜZEL BİR ÇALIŞMAYLA KUPALARLA TAÇLANDIRACAĞIMIZ BİR SEZON OLACAĞINA İNANIYORUM" DEDİ.