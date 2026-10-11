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Hurdacıya satılan 37 yıllık Japon barış çanı için aramalar sürüyor

Yalova'da 14 Eylül 2026'da çalınan 37 yıllık Japon Barış Çanı'nın 26 bin TL'ye hurdacıya satıldığı iddia edildi; 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hurdacıya satılan 37 yıllık Japon barış çanı için aramalar sürüyor

olayın ayrıntıları:

Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkisinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi Süleyman Bey Mahallesi, Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parktan çalındı. Olay, Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şikâyeti üzerine polise intikal etti ve soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntülerinin incelemesiyle, olay yerine plakasız, gri renkli üç tekerlekli bir elektrikli motosiklet ile üç şüphelinin geldiği tespit edildi. Şüphelilerin, çanın kulp kısmını demir doğrama makasıyla keserek, yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanı motosikletin kasasına yükledikleri ve bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Kayıtlarda şüphelilerin olay öncesi ve sonrası hareketleri takip edilirken, motosikletin şarjının bitmesi üzerine çanı taşıyarak yollarına devam ettikleri iddiası da yer aldı.

soruşturmada ileri sürülen iddialar:

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, çanın olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldığı ileri sürüldü. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini belirtti.

Yakalanan şüphelinin ifadesine göre diğer şüphelilerden biri kendisini 'Ekmek paramızı çıkaracağız' diyerek çağırmış; yakalanan şüpheli çanın manevi değerinin farkında olmadığını iddia etti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüphelinin yakalanması ve çanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

toplumsal ve idari yansımalar:

37 yıllık çanın Yalova ile Tonami arasındaki kardeşlik bağını simgelediği vurgulanırken, belediye yetkilileri ve polis ekipleri hem çanın bulunması hem de benzer kayıpların önüne geçmek için görüntü ve delil incelemelerini yoğunlaştırdı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

YALOVA İLE JAPONYA’NIN TONAMİ ŞEHRİ ARASINDAKİ KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİN SİMGESİ OLAN 37 YILLIK...

YALOVA İLE JAPONYA’NIN TONAMİ ŞEHRİ ARASINDAKİ KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİN SİMGESİ OLAN 37 YILLIK JAPON BARIŞ ÇANI ÇALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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