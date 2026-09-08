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Kaçakçılığa darbe: Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 4 milyonluk tütün baskını

Şanlıurfa-Mardin yolunda durdurulan araçlarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan ısıtılan tütün, elektronik sigara ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçakçılığa darbe: Şanlıurfa-Mardin kara yolunda 4 milyonluk tütün baskını

Şanlıurfa’da kaçak tütün operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Uygulama, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda gerçekleştirildi ve iki ayrı araç durduruldu.

Operasyon detayları:

Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 4 bin 600 paket sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ve 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Soruşturma ve delil değerlendirmesi KOM birimlerince sürdürülüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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