Kurtalan'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, İncirlik mevkiinde yoldan çıkarak takla attı. Olay sonrası bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza ve müdahale:

Kazada yaralanan Umut Çiftçi (28), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve inceleme:

Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ilgili birimler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİ İNCİRLİK MEVKİİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 28 YAŞINDAKİ UMUT ÇİFTÇİ İSİMLİ SÜRÜCÜ YARALANDI.