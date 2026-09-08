Kaçan büyükbaş hayvan çevre yolunda trafik zincirini tetikledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçan bir büyükbaş hayvanın çevre yoluna çıkması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yola çıkan büyükbaş hayvana bir kamyonun çarpması üzerine olay büyüdü. Çarpışmanın ardından toplam dört araç karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza yaşandı; araçlarda hasar oluştu.

Olay sonrası ve soruşturma:

Kaza sonrası büyükbaş hayvanın olay yerinde telef olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve tahkikat sürüyor.

Çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya sebep oldu