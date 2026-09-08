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Kaçan büyükbaş hayvan çevre yolunda trafik zincirini tetikledi

Çerkezköy'de ahırdan kaçan büyükbaş hayvanın çevre yoluna çıkması, bir kamyonun çarpmasıyla dört aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya yol açtı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçan büyükbaş hayvan çevre yolunda trafik zincirini tetikledi

Kaçan büyükbaş hayvan çevre yolunda trafik zincirini tetikledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçan bir büyükbaş hayvanın çevre yoluna çıkması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza gelişimi:

Edinilen bilgiye göre yola çıkan büyükbaş hayvana bir kamyonun çarpması üzerine olay büyüdü. Çarpışmanın ardından toplam dört araç karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza yaşandı; araçlarda hasar oluştu.

Olay sonrası ve soruşturma:

Kaza sonrası büyükbaş hayvanın olay yerinde telef olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve tahkikat sürüyor.

Çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya sebep oldu

Çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya sebep oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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