Kaçışın sonu kavşakta: motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Edirne'de kavşakta çarpışma:
Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir motosiklet, kavşakta bir otomobile çarptı. Kaza sırasında sürücü ve araçtaki olası zararlar bildirildi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Kaza ayrıntıları:
Polisten kaçan sürücünün E.Ö. olduğu, motosikletin plakasının 22 BH 142 ve çarpılan otomobilin plakasının 22 AEC 10 olduğu belirtildi. Çarpışma, Bahriye Üçok Caddesi kavşağında meydana geldi.
Müdahale ve trafik etkisi:
Kaza sonrası ekiplerin yaptığı incelemede motosikletin evraklarının eksik olduğu tespit edildi ve araç çekiciyle otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 45 dakika süren bir trafik yoğunluğu yaşandı.
Soruşturma devam ediyor:
Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin kaçışın nedenine ve oluşan maddi hasara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU
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