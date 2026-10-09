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Kaçışın sonu kavşakta: motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Edirne'de polis ekiplerinden kaçan E.Ö. yönetimindeki 22 BH 142 plakalı motosiklet, Turan Dursun-Bahriye Üçok kavşağında 22 AEC 10 plakalı araca çarptı; trafik 45 dakika yoğunlaştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçışın sonu kavşakta: motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Edirne'de kavşakta çarpışma:

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir motosiklet, kavşakta bir otomobile çarptı. Kaza sırasında sürücü ve araçtaki olası zararlar bildirildi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaza ayrıntıları:

Polisten kaçan sürücünün E.Ö. olduğu, motosikletin plakasının 22 BH 142 ve çarpılan otomobilin plakasının 22 AEC 10 olduğu belirtildi. Çarpışma, Bahriye Üçok Caddesi kavşağında meydana geldi.

Müdahale ve trafik etkisi:

Kaza sonrası ekiplerin yaptığı incelemede motosikletin evraklarının eksik olduğu tespit edildi ve araç çekiciyle otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 45 dakika süren bir trafik yoğunluğu yaşandı.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin kaçışın nedenine ve oluşan maddi hasara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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