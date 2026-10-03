Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Şebnem Ferah başkentte 6 yıllık aranın ardından büyük kalabalığa seslendi

Rock müziğin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, İstanbul ve İzmir duraklarının ardından Ankara'da sahneye çıktı. Atatürk Orman Çiftliği konser alanında düzenlenen konserde sanatçı, yaklaşık 52 bin kişiye seslendi ve uzun bir aranın ardından başkentteki hayranlarıyla yeniden buluştu.

Konser atmosferi:

Konserden saatler önce mekanın önünde kuyruklar oluştu; salon dolmadan önce alanı dolduran izleyiciler Ferah'ı büyük bir ilgiyle karşıladı. Sanatçı sahneye çıktığında yoğun alkış ve sevgi gösterileriyle karşılandı, performansı boyunca sesiyle dinleyenleri etkiledi. Yoğun katılım ve coşku, gecenin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Konser takvimi:

Şebnem Ferah, bu konser serisi kapsamında sırasıyla 10 Ekim'de Antalya, 17 Ekim'de İstanbul, 24 Ekim'de Bursa, 31 Ekim'de Adana ve 7 Kasım'da yeniden İstanbul'da sahne alacak. Bu tarihler, turnenin ilerleyen duraklarını işaret ediyor.

Başkentteki bu buluşma, Ferah'ın uzun aradan sonra şehirde yarattığı yüksek ilgiyi gösterirken, sanatçının önümüzdeki konserleri için de beklentiyi artırdı.

ŞEBNEM FERAH 6 YIL ARANIN ARDINDAN ANKARA'DA 52 BİN HAYRANIYLA BULUŞTU.