Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: eski komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Soruşturmada yeni tutuklamalar:

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasıyla ilgili soruşturmada, gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hâkimlikçe tutuklama kararı verildi.

Kimler hangi iddialarla gözaltına alındı:

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen iddialar arasında evrak ve belgelerin usulsüz olarak incelenmesi, delillerin gizlenmesi veya yok edilmesi ile resmi belgelerde tahrifat yer aldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen gözaltılar sonrasında bazı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli süreç ve sevk aşamaları:

Şüpheliler önce emniyette ifade verdi, ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan Ali Kahraman ve Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı; hâkimlik sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, son kararlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 32'ye yükseldi. Yetkililer, soruşturmanın adli yönünün çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi ve süreçte yeni adımların olabileceğine işaret edildi.

ŞÜPHELİLER, YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR KAPSAMINDA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.