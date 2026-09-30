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Aile, okul ve toplum el ele: Aksaray'da 'madde mi, mana mı, bağımlılık mı' eğitimi

Aksaray Valiliği'nin madde mi, mana mı, bağımlılık mı projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimde Vali Murat Duru ve Komiser Hami Keskin velileri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aile, okul ve toplum el ele: Aksaray'da 'madde mi, mana mı, bağımlılık mı' eğitimi

Eğitim toplantısı ve katılım:

Aksaray Valiliği tarafından yürütülen 'Madde mi, Mana mı, Bağımlılık mı?' projesi kapsamında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda veli, öğretmenler ve Vali Murat Duru katıldı.

vali murat duru'nun mesajı:

Vali Duru, eğitimin her alanda önemine vurgu yaparak, iyi bir eğitimin sağlanması için üç unsurun birbiriyle koordineli olmasının şart olduğunu belirtti. Duru'nun sözleri şöyleydi: 'İyi bir eğitimin olabilmesi için üç unsurun birbiriyle koordineli olması gerekiyor. Birincisi öğretmen, okul, ikincisi öğrenci ve üçüncü unsur ise veli. Eğer bu üç unsur birbirini tamamlarsa, iletişim halinde olursa inanın çok iyi nesiller yetiştirebiliyoruz. Aksi halde, bu üç unsurun birisi eksik olursa inanın çocuklarımız eğitim alamıyorlar, eğitilmiş olamıyorlar'.

narkotik eğitiminin içeriği:

Eğitim programının ikinci bölümünde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narkotik eğitmeni Komiser Hami Keskin velilere sunum yaptı. Keskin, uyuşturucunun bağımlılığa dönüşme süreçlerini, madde kullananlarda ortaya çıkan davranış ve fiziksel değişiklikleri ve gençlerin neden uyuşturucuya özendiğini ayrıntılı şekilde anlattı.

Program, velilere erken farkındalığın, aile içi iletişimin ve okul-veli iş birliğinin önemini hatırlatarak sona erdi. Proje, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

AKSARAY’DA UYUŞTURUCU VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMASI AMACIYLA VALİLİK...

AKSARAY’DA UYUŞTURUCU VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMASI AMACIYLA VALİLİK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN "MADDE Mİ? MANA MI? BAĞIMLILIK MI?" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ VELİLERİNE EĞİTİM VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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