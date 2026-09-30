Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,6035 +0,03%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.595,10 +0,31%
EUR/USD 1,1342 -0,05%
Brent Petrol 98,96 +2,91%
--°

Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu

Kepez ve Döşemealtı'nda düzenlenen operasyonda bin 284 sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 bin 562 fişek ve nakit para ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu

Operasyon detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında 2 şüpheliye yönelik adres aramaları gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Aramalarda 1.284 sentetik hap (Gerica), 5 gram kokain, 28 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 2.562 tabanca fişeği bulundu.

Adli süreç ve el koyulanlar:

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el koydu. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA&#039;NIN KEPEZ VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİYE...

ANTALYA'NIN KEPEZ VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİYE YÖNELİK ARAMALARDA SENTETİK HAP, KOKAİN, UYUŞTURUCU HAP, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı
images

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı
images

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı
images

Gaziantep'te freni boşalan kamyon geri kaydı ve yol kenarındaki eve çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor