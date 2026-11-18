Kağıthane'de sevgiyle uğurlandı

Kemal Dirice, Kağıthane'nin köklü esnaflarından biri olarak hayatını kaybetti. 90 yaşında vefat eden Dirice'nin ölümü, ailesi ve çevresinde derin üzüntüye yol açtı.

Cenaze töreni detayları:

Cenaze namazı, Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Törene yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı; merhumun samimiyeti ve güler yüzü törene katılanlar tarafından sıkça anıldı.

Aile ve yakınlarının yaslı bekleyişi:

Levent Dirice'nin dedesi olan Kemal Dirice, aynı zamanda iş insanı Murat Dirice ile Osman, Şenol ve Halis Dirice'nin babasıydı. Dirice ailesinin acı kaybı, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Cenaze töreninin ardından merhum, defnedilmek üzere memleketi Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyü Mezarlığı'na uğurlandı. Kağıthane'de bıraktığı izler ve kurduğu sıcak ilişkiler, onu tanıyanların hafızasında kalıcı bir yer edindi.

KEMAL DİRİCE İÇİN ULTAN SELİM MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP KILINAN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ